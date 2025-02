‘FC Groningen akkoord met transfer Johan Hove naar AIK in Stockholm’

Foto Andor Heij. Dick Lukkien (l). Johan Hove (r) FC Groningen

AIK uit Stockholm en FC Groningen zouden een akkoord hebben bereikt over de transfer van Johan Hove naar de Zweedse club.

Dat meldt de Zweedse krant Expressen maandagmiddag. De verwachting is dat de Noorse middenvelder volgende week medisch wordt gekeurd in de Zweedse hoofdstad, als hij er zelf ook contractueel uitkomt met AIK.

FC Groningen haalde de speler in januari 2023 van Strömsgodset in het Noorse Drammen. Destijds leek het erop dat Hove snel weer zou vertrekken na de degradatie van FC Groningen. Maar alle transfers ketsten af en Hove bleef in Groningen een vaste waarde. In de twee jaar dat Hove in Groningen onder contract staat, kwam de 24-jarige middenvelder zeventig keer in actie en scoorde hij zeven keer.