Foto: 112 Groningen

Op de kruising tussen het Hoendiep en de Friesestraatweg heeft aan het einde van dinsdagochtend een ongeval plaatsgevonden tussen een fatbike en een auto.

Daardoor raakte de fatbiker gewond. Het slachtoffer werd behandeld in de ambulance. Het is niet bekend of de berijder van de fatbike mee moest naar een ziekenhuis.

De weg was enige tijd (deels) gestremd vanwege het ongeluk.