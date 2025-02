Foto: Rick van der Velde

Het radioprogramma OOG Voor Kunst en Cultuur met Gerrit Fopma wordt donderdagavond tussen 18:00 en 19:00 uur alsnog uitgezonden.

De uitzending stond oorspronkelijk gepland voor woensdagavond, maar kon door technische problemen niet doorgaan.

In het programma komen, zoals altijd, diverse culturele tips aan bod. Luisteraars kunnen zich verheugen op filmtips, boekentips en theatertips, evenals de wekelijkse kijk op de Groningse kunstgalerieën. De uitzending is te beluisteren via OOG Radio.