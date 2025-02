Euroborg mogelijk speelplek WK kwalificatie tegen Malta

Foto Wouter Holsappel.

De Euroborg wordt mogelijk de speelplek voor het WK-kwalificatieduel tegen Malta op dinsdag 10 juni. Dat meldt de KNVB.

Dat gebeurt alleen als Nederland in maart van Spanje verliest in de Nations League. Als Nederland wint speelt het in juni de finale wedstrijden voor de Nations league en starten de WK kwalificatiewedstrijden voor het Nederlands Elftal pas in september.

De Euroborg is tot nu toe alleen voor de vrouwen gebruikt in de kwalificatie.

Het Oosterparkstadion was wel twee keer het toneel van een interland bij de mannen. In 1981 was Cyprus de tegenstander. Het WK-kwalificatieduel eindigde in 3-0. In 1983 speelde Oranje tegen IJsland. Dat werd ook 3-0. Erwin en Ronald Koeman stonden in de basis en Ronald Koeman maaqkte zijn eerste interland doelpunt.