Ernstig verkeersongeluk op N46 bij Thesinge

Foto via Pixabay

Op de N46 ter hoogte van Thesinge heeft zaterdagavond een ernstig verkeersongeluk plaatsgevonden. De politie meldt dat er in ieder geval één persoon zwaargewond is geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 23.15 uur. “Een auto raakte van de weg. De hulpverlening is opgestart en we zijn een onderzoek gestart naar de oorzaak”, laat een politiewoordvoerder weten. Nieuwsfotografen vertellen dat er naast een personenauto ook een bestelbusje bij het ongeluk is betrokken. De voertuigen zouden frontaal op elkaar zijn gebotst, waarbij het busje in de parallel gelegen sloot terecht is gekomen. De personenauto ligt op de kop.

Vanwege het ongeluk is de weg volledig afgesloten. Over de oorzaak is nog niets bekend, maar wellicht hebben de weersomstandigheden een rol gespeeld. In de provincie is het erg mistig. Het KNMI heeft om die reden een ‘code geel’ uitgevaardigd. Omdat het vriest is het daarnaast ook glad. Hulpverleners die zich naar de ongevalslocatie spoedden, kregen vanaf de meldkamer advies om rekening te houden met gladheid.

