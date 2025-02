Eric Bleumink (RUG) overleden

Eric Bleumink is vorige week overleden. Bleumink was van 1984 tot 1988 rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen. Van 1988 tot 2000 was hij bestuursvoorzitter van de RUG.

Bleumink begon in 1971 bij de RUG. Hij was gespecialiseerd in dermatologie. Hij ontving diverse onderscheidingen. Zo was hij Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en ontving hij een erepenning van de gemeente Groningen en de Rijksuniversiteit.

De voormalige rector magnificus was ook naamgever van het Eric Bleumink Fellowship. Die verleent masterbeurzen aan wetenschappelijk talent uit niet-westerse landen.

Bleumink overleed op 31 januari in Paterswolde. Hij werd 89 jaar oud.