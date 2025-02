‘Er gaat niets boven jezelf zijn in Groningen’ | Eem de Stad in

Roshano Dewnarain, voorzitter van Pride Groningen, is te gast.

In de nieuwste aflevering van de podcast ‘Eem de Stad in’ is Roshano Dewnarain te gast, de kersverse voorzitter van Pride Groningen.

Roshano is fractievoorzitter van GroenLinks in de Gemeente Midden-Groningen en studeert filosofie en sociologie. Hij vertelt over de Pride als een feest voor iedereen, maar ook over de serieuze boodschap erachter: het belang van zichtbaarheid, acceptatie en jezelf kunnen zijn.

Daarnaast bespreken Jetze en Annelies natuurlijk weer het lokale nieuws en hebben ze een paar leuke uitgaanstips. Social media redacteur Britt schuift ook aan om de laatste online trends en lokale tips te delen. Luister naar deze aflevering om weer helemaal op de hoogte te zijn van wat er speelt in Groningen.

