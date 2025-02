Eerste trein naar Leer rijdt pas in december

Foto: Rob Dammers - Vorden Arriva (noord) 349 trein 30837 Winterswijk, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117447545

Het was de bedoeling dat deze zomer voor het eerst sinds 2015 weer een trein vanuit Groningen naar het Duitse Leer zou rijden. Maar dat plan gaat niet door, weet RTV Noord: De treinverbinding is pas in december weer gereed.

Arriva bevestigt dat de vertraging komt door problemen met de ondergrond en extra werkzaamheden aan het spoor aan Duitse zijde.

De treinen richting Duitsland reden tot februari vorig jaar niet verder dan Weener. Dat was al zo sinds 2015, toen de oude Friesenbrücke werd aangevaren. Door werkzaamheden aan de vernieuwing van het spoor en de aanleg van twee nieuwe stations, in Bunde en Ihrhove, is sinds februari Bad Nieuweschans het eindpunt. De nieuwe Friesenbrücke is bijna klaar. Daar kunnen komende lente fietsers en voetgangers overheen.