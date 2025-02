Eerste nieuwe camera’s in Gele Lopergebied staan aan

Foto: © Cody Logan / Wikimedia Commons / "Security camera, September 2018", CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73325666

De eerste nieuwe camera’s in het Gele Lopergebied staan sinds donderdag aan. Dat laat interim-burgemeester Mirjam van ’t Veld vrijdagochtend weten aan de gemeenteraad. De camera’s zijn onderdeel van strengere maatregelen om criminaliteit en overlast op de Gele Loper aan te pakken.

De gemeenteraad stemde eind januari in met het instellen van het cameratoezicht. De eerste nieuwe camera’s hingen toen al in het gebied, maar stonden nog niet aan. Sinds afgelopen donderdag is wel het geval.

Dit gebied tussen het Hoofdstation en de Vismarkt kampt al langere tijd met problemen zoals drugsdeals, geweld, intimidatie en drankoverlast. Daarom komt nu het cameratoezicht in de omgeving van de Vismarkt, de Folkingestraat, de Nieuwstad en de Werkmanbrug terug.

De camera’s zijn onderdeel van meer gezamenlijke handhavingsacties. Boa’s en politie zullen zichtbaar aanwezig zijn in het gebied. Twee speciale wijkboa’s worden aan de Gele Loper toegewezen en blijven tot 22.00 uur actief om als aanspreekpunt te dienen voor bewoners en ondernemers. Ook is een pilot met Bestuurlijk Toezicht verlengd, waarbij samen met het Leger des Heils geprobeerd wordt zorgmijders alsnog richting hulpverlening te bewegen. Daarnaast worden er persoonsgerichte interventies ontwikkeld, bijvoorbeeld voor verslaafden en psychiatrisch patiënten.

Op de langere termijn moet ook de leefbaarheid van de Gele Loper worden aangepakt. Zo komt er meer verlichting en groen om het gebied aantrekkelijker en veiliger te maken. De gemeente onderzoekt of (leegstaande) panden, zoals voormalige prostitutieruimtes, kunnen worden omgebouwd tot woningen of winkels. Ook kijkt men naar verbeteringen in de stegen en gangen om deze beter met elkaar te verbinden en toegankelijker te maken.