Eem de Stad in: met matchmaker Janneke Biemond

Matchmaker Janneke Biemond

Deze week staat in het teken van Valentijnsdag. Daarom maken Jetze en Annelies een speciale aflevering van Eem de Stad in, waarin de hosts eem de stad uut gaan.

In deze aflevering is Janneke Biemond te gast. Janneke is matchmaker bij Mens & Relatie en woont in het Groningse Bierum. Samen met Janneke spreken de hosts over de liefde. Wat is nou “de klik”? Bestaat het überhaupt wel? En wat zijn dé tips om jouw relatie zo leuk mogelijk te houden, zeker als je al wat langer bij elkaar bent.

Luister hieronder naar de nieuwe aflevering: