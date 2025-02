Duurzaam Haren zoekt vrijwilligers die willen helpen wilgen te knotten

Foto: Coöperatie Duurzame Regio Haren

Duurzaam Haren zoekt vrijwilligers die op zaterdag 15 februari willen helpen om wilgen te knotten bij de Mikkelhorst. Het gaat om het terrein waar een zonnepark is gevestigd.

“Vorig jaar hebben we de wilgen op dit terrein ook geknot, en dit jaar moet het weer”, laat Duurzaam Haren weten. “Wilgen knotten is goed voor de biodiversiteit. Door de uitgroei van de wilg te verwijderen ontstaat er de rommelige knot. Deze biedt met gaten en holtes een plek voor bijvoorbeeld broedende vogels en insecten.” Een deel van de gesnoeide takken zullen op het terrein blijven. “Deze takken gaan bloeien en het stuifmeel is voedsel voor onder andere bijen. Omdat de vloei vroeg in het jaar is, bloeier er dan nog weinig andere planten.”

Het zonnepark bij de Mikkelhorst werd in 2021 aangelegd. Het is een zogeheten polycultuur zonnepark. Men vond dat het mes aan meerdere kanten moest snijden. Behalve zonnepanelen is er beplanting geplaatst, waaronder bessenstruiken, en grazen er in het hoogseizoen schapen op het terrein. Op het park staan 4.536 zonnepanelen. Deze leveren elektriciteit aan zo’n vijfhonderd huishoudens.

Mensen die willen helpen bij het knotten kunnen zich voor 13 februari aanmelden via dit mailadres. Duurzaam Haren laat weten dat er voor de vrijwilligers koffie en thee wordt geregeld.

Verslaggever Lars Faber maakte vorig jaar een reportage over de werkzaamheden op het zonnepark: