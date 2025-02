Duel Donar tegen Antwerp wordt een dag later gespeeld

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick fotografie

De basketbalwedstrijd tussen Donar en Windrose Giants Antwerp van zaterdag 5 april is een dag verplaatst. Dit in verband met de wedstrijd FC Groningen – PSV in de Euroborg, diezelfde avond.

Doordat het duel van Donar een dag later wordt afgewerkt, hebben de sportliefhebbers de mogelijkheid om beide wedstrijden te bezoeken. De nieuwe speeldatum is in overleg met alle partijen vastgesteld op zondag 6 april, aanvang 17:00 uur. Iedereen die een los kaartje had gekocht is inmiddels geïnformeerd.