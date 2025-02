Drie jaar oorlog in Oekraïne; Sociale Brigade organiseert grote inzamelingsactie

Op 24 februari is het precies drie jaar geleden dat Russische troepen Oekraïne zijn binnengevallen. Voor de Sociale Brigade is deze datum aanleiding om de komende periode een grote inzamelingsactie te organiseren.

De actie bestaat uit verschillende onderdelen. “We gaan onder andere een inzamelingsactie houden bij verschillende winkels in de gemeente”, vertelt Marjolijn Sikken. “In Oekraïne is er behoefte aan veel spullen, zoals voedsel in blik, tandpasta, houdbare melk, koffie, incontinentiemateriaal en pijnstillers. Mensen kunnen deze spullen doneren. De komende periode is er bij verschillende supermarkten en winkels een inzamelplek waar deze spullen ingeleverd kunnen worden.

Inzamelactie bij winkels

Diverse winkeleigenaren hebben al hun medewerking verleend, aldus Sikken. “We zijn ook in gesprek met diverse supermarkten. Eerder vandaag ben ik langs verschillende winkels in de stad geweest om de vraag voor te leggen of ze mee willen werken. De reacties zijn positief en enthousiast. Maar veel ketens hebben toestemming nodig van hun hoofdkantoor. Winkeliers die wij nog niet benaderd hebben, maar die wel willen helpen, kunnen zich ook zelf bij ons aanmelden door een mail te sturen naar dit adres. Voorwaarde is wel dat ze in de gemeente Groningen gevestigd zijn.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding:

Vrijwilligers

Daarnaast zoekt men ook vrijwilligers. “We denken dat deze actie vooral succesvol is als er mensen bij de winkels willen staan die bezoekers wijzen op de actie die er is. Mochten er mensen zijn die zich hier voor in willen zetten, dan kunnen ze ook contact met ons opnemen.” De ingezamelde spullen gaan naar Oekraïne. “We hebben een eigen vrachtwagen waarmee we de spullen kunnen vervoeren. Door de jaren heen heeft de Sociale Brigade een groot netwerk in het land opgebouwd. Daardoor weten we waar de spullen het hardst nodig zijn en kunnen we garanderen dat de spullen daar aankomen.”

Actiedag op het Raadhuisplein in Haren

Maar er is meer. Komende zaterdag 15 februari is er van 09.00 tot 16.00 uur een grote actiedag op het Raadhuisplein in Haren. “Elke actie heeft een boost nodig”, vertelt Sandra Kailola van De Sociale Brigade. “Drie jaar geleden, kort na het uitbreken van de oorlog, hebben we ook zo’n actie gehouden. Dat willen we nu weer doen. Op deze dag hebben we een kraam op het Raadhuisplein 14 in Haren staan waar mensen koffie en thee kunnen krijgen, en Oekraïense koekjes.”

Knuffels en goed schoeisel

Op deze dag kunnen mensen hulpgoederen doneren, zoals houdbaar voedsel en pijnstillers. Maar dat is niet het enige. “We hebben dit keer een thema: kinderen. Daarom zoeken we knuffels en goed schoeisel. Kinderen in Oekraïne leven al drie jaar in oorlog en lopen alle gevaren die daarbij horen. In Kyiv krijgen kinderen bijvoorbeeld les in de metrotunnels. Om hun leed te verzachten, willen we knuffels inzamelen die we aan hen kunnen geven.”

Bliksemactie

Volgens Kailola is het een bliksemactie. “Ik heb alle scholen gevraagd om deze week in de klas aandacht te besteden aan de actie en de oorlog die al drie jaar duurt. We hopen op een grote actie, waarbij we zoveel mogelijk spullen kunnen inzamelen.” Kailola weet dat komende vrijdag de krokusvakantie begint. “Mensen die op vakantie gaan, kunnen daarom hun hulpgoederen komende week al brengen naar Raadhuisplein 14.”