Drachten ziet reclame voor Van Gogh in Groninger Museum niet zitten, maar borden komen er toch

Foto: Joris van Tweel

Het gemeentebestuur van Smallingerland was niet van plan om reclameborden voor de tentoonstelling ‘Hoe Van Gogh naar Groningen kwam’ in het Groninger Museum toe te staan in Drachten en de rest van de Friese gemeente. Niet ‘regionaal’ genoeg, dus geen vergunning. Maar er moest bakzeil worden gehaald, want wat is nou ‘regionaal’ en wat niet?

Voor het plaatsen van een twintigtal driehoeksreclameborden (reclameborden rond bijvoorbeeld lantaarnpalen) voor de tentoonstelling werd in eerste instantie geen vergunning verleend. Want, zo schrijven de regels in Smallingerland voor: reclameborden voor zaken buiten de gemeente, maar binnen Friesland, Groningen of Drenthe, moeten betrekking te hebben op onder meer ‘grootschalig opgezette beurzen en tentoonstellingen met een duidelijk regionale betekenis’.

De plaatsers van de reclameborden gingen daarop in bezwaar en kregen gelijk van de bezwarencommissie in de Friese gemeente. Die oordeelde dat de omschrijving ‘regionale’ betekenis te vaag is om een verzoek voor de plaatsing van de reclameborden te plaatsen: “Door zelf invulling te geven aan het begrip ‘regionale betekenis’ vindt er volgens de commissie een subjectieve beoordeling plaats, wat willekeur in de hand kan werken.”

Het bezwaar is daarom gegrond verklaard door het gemeentebestuur. Dus adverteert het Groninger Museum binnenkort alsnog met twintig reclameborden in de Friese gemeente.