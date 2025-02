DOT opent 5 maart weer de deuren

Foto: Joris van Tweel

Op woensdag 5 maart opent DOT in Groningen opnieuw de deuren onder leiding van de nieuwe eigenaren Theun Heeg, Emile Bos en Tom Bullinga.

De erfpacht voor DOT zou eigenlijk op 1 januari 2027 aflopen. Daarna zou het gebouw moeten verdwijnen, om ruimte te maken voor woningen en een uitbreiding van de Healthy Ageing Campus. Dat stuitte op onvrede. In eerste instantie wilde de eigenaar van het pand DOT snel slopen, omdat het voor slechts twee jaar onrendabel zou zijn voor een exploitant om erin te trekken.

De definitieve sloop (of verplaatsing) van DOT is nog niet van de baan. Maar de gemeente liet de nieuwe uitbaters eind november al weten dat de erfpacht van het terrein met een jaar is verlengd. Vanaf januari dit jaar nam het team van drie jonge horeca-ondernemers, die samen ook een aantal andere zaken in Stad runnen, de horeca in DOT over.

Hoewel het erfpachtcontract in 2028 afloopt, laten de nieuwe exploitanten aan DvhN weten dat ze hopen dat DOT ook daarna mag blijven. Ze willen de komende drie jaar alles op alles zetten om de plek onvervangbaar te maken.

Sindsdien heeft het interieur van DOT subtiele aanpassingen gekregen: meer groen, een nieuw logo en een frisse uitstraling. De kaart wordt laagdrempelig en betaalbaar, met gerechten zoals poké bowls, friet met toppings, pita’s en burrata. Het planetarium heropent met een programmering van de RUG. Daarnaast komen er evenementen zoals vinyl-avonden, filmavonden en feestjes met dj’s.