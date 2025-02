Doorfietsroute Assen – Groningen klaar tussen Meerwegbrug en de Witte Molen

Foto via Provincie Groningen

Het gedeelte van de Doorfietsroute Assen – Groningen tussen de loswal ter hoogte van de Meerwegbrug in Haren en tankstation de Witte Molen is maandag in gebruik genomen.

De werkzaamheden op dit traject zijn nog niet helemaal klaar. Als de weersomstandigheden het toelaten wordt onder andere de belijning aangebracht. De delen ter hoogte van de P+R-tunnel tot de Meerweg en de loswal, net ten zuiden van de Meerweg, worden uiterlijk in 2026 verbreed en aangepast naar een betonfietspad. Volgens de provincie Groningen duurt dit langer, omdat er kabels en leidingen verlegd moeten worden. Ook is er tijd nodig om de draagkracht van de ondergrond te verstevigen.

De 2,2 kilometer lange route van het vier meter brede fietspad tussen de Meerwegbrug en de Witte Molen loopt parallel aan het Noord-Willemskanaal en de A28. Bij Haren wordt de route later aangesloten op de bestaande Doorfietsroute vanaf de fietstunnel onder de A28 bij P+R Haren tot Groningen-Zuid.

De fietsverbinding tussen Assen en Groningen moet uiteindelijk één lange Doorfietsroute van 27 kilometer lang worden. Daarvan is op dit moment 18,5 kilometer aangelegd. Het gedeelte bij de Hooidijk, het traject tussen de aansluiting bij de brug De Punt (Groningerstraat) en de Oosterbroeksebrug, wordt nu uitgevoerd door de provincie Drenthe. Tijdens deze werkzaamheden kunnen fietsers hun route vervolgen door de tunnel onder de A28 ter hoogte van de Witte Molen. Fietsers komen dan via de route langs de Oostzijde van de A28 (Punterweg) ter hoogte van de A28 op de Groningerstraat. Het deel bij de Witte Molen is op dit moment in voorbereiding door de provincie Groningen.