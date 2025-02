Donderdag staking automonteurs en fietsenmakers in Groningen

Foto: FNV Metaal & Techniek

Medewerkers van garages, autoverhuurbedrijven en fietsenwinkels in Groningen leggen komende donderdag hun werk neer. Ze eisen een betere cao met een loonsverhoging van minimaal zes procent.

De staking van vakbonden FNV en CNV is een protest tegen de werkgeversorganisatie BOVAG. Die biedt een loonsverhoging van maar 3,55 procent over achttien maanden, maar dat is volgens de vakbonden te weinig.

“Ze willen in hun nieuwe cao graag een loonsverhoging waarmee ze niet hoeven inleveren op de inflatie”, zegt Nicole Engmann van CNV. “De werkgevers willen de vorige cao, die ze achteraf te duur vonden, terugverdienen met deze. Maar de loonsverhoging uit de vorige cao was niet meer dan een inflatiecorrectie. Toch willen de werkgevers dat hun medewerkers er dit jaar een beetje op achteruitgaan. Daar gaan ze natuurlijk niet mee akkoord.”

Naast een beter loon willen de stakers ook afspraken voor jongeren en ouderen. Volgens Engmann zorgt het personeelstekort voor hoge werkdruk. “Om dat op te lossen moet je de branche aantrekkelijker maken.”

De staking in Groningen is onderdeel van een reeks aan acties, die dinsdag in Rotterdam begint. Engmann: “We gaan net zo lang door tot we van de werkgevers horen dat ze bereid zijn stappen in onze richting te zetten.”