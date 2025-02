Donderdag bewolkt met (hagel)buien, daarna droger tot en met het weekend

Foto: Engin Akyurt via Pixabay

Groningen moet het vrijdag nog doen met flink wat wolken, waar regen en misschien wat hagel uit kan vallen. De dagen erna wordt het steeds droger weer. Overdag hangt de temperatuur rond een graad of acht bij een zwak to matige wind.

Door Johan Kamphuis

Donderdag is er veel bewolking en vallen er enkele buien, mogelijk met hagel. Het wordt 8 graden bij een matige noordenwind, windkracht 3. In de nacht naar vrijdag zijn er opklaringen, bij minima rond de 2 graden. Vrijdag overdag is er geregeld zon, maar blijft er kans op een lokaal buitje. Het wordt opnieuw 8 graden bij een zwakke of matige noordelijke wind.

In de nacht naar zaterdag daalt het kwik tot rond het vriespunt. Tijdens het weekend blijft het droog. Er zal een strijd zijn tussen hardnekkige wolken en opklaringen. Overdag wordt het 7 of 8 graden en in de nachten schommelt het kwik rond of iets onder nul, met kans op mist.

Houdt het droge weer aan na het weekend? Meer daarover op de weerpagina.