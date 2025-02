Donar verliest laatste wedstrijd in ENBL

Coach Jason Dourisseau van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft de laatste wedstrijd in de European North Basketball League verloren. In het Tsjechische Opava verloren de Groninger basketballers dinsdagavond in een spannende slotfase met 88-86 van BK Opava.

Drie kwarten lang zag het er niet naar uit dat de wedstrijd uiteindelijk nog spannend zou worden. De thuisploeg was in het eerste kwart prima op schot, wat een tussenstand opleverde van 34-19. In het tweede kwart wist Donar de ploeg beter van het scoren af te houden, maar zelf scoorde Donar ook niet veel, waardoor BK Opava bij rust een punt was uitgelopen: 51-35. Ook in het derde kwart wist Donar niet dichterbij te komen. Een 25-24 kwartuitslag leidde tot de nieuwe tussenstand 76-59 na drie kwarten.

In het laatste kwart veranderd opeens alles. Donar wist de thuisploeg goed van het scoren af te komen, waardoor de Groningers sterk terugkwamen, vooral door scores van David Gabrovsek en Tavian Dunn-Martin. Laatstgenoemde zorgde eerst met een driepunter voor 80-80 (met nog 4 minuten op de klok), en met nog 45 seconden op de klok met een driepunter voor 83-86. De thuisploeg wist met eveneens een driepunter de stand op 86-86 te brengen, waarna Dunn-Martin in de laatste aanval van Donar een driepunter mist. Met nog 2 seconden op de klok mocht BK Opava de bal op de aanvalshelft in het spel brengen, en daaruit werd nog gescoord ook.

Topscorers bij Donar waren Tavian Dunn-Martin met 25 punten, James Karnik met 18 punten, Tim Hoeve met 14 punten en David Gabrovsek met 13 punten. Bij BK Opava was Jakub Sirina topscorer met 20 punten.

Donar kan zich nu gaan richten op de BNXT League en de halve finale van de bekercompetitie.