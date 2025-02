Donar kan net niet stunten tegen Kangoeroes Basket

Coach Jason Dourisseau van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Het is Donar zaterdagavond in eigen huis niet gelukt om Kangoeroes Basket uit Mechelen te verslaan. De Groningers kwamen een heel eind, maar moesten in de slotfase toch buigen voor de nummer 3 van de BNXT League: 75-85.

Donar, weer met de van een blessure teruggekeerde Sam van Oostrum, keek al vroeg tegen een 8-15 achterstand aan. Aan het eind van het eerste kwart was de stand 17-26. De tegenstanders schoten vooral van achter de driepuntslijn met scherp. In het tweede kwart kwam Donar sterk terug, vooral dankzij Tavian Dunn-Martin, die de ene na de andere driepunter raak schoot en bij rust al 20 punten had gescoord, waarvan 15 uit driepunters. De ruststand was 41-46.

Na rust zorgde Kangoeroes ervoor dat Dunn-Martin geen gemakkelijke schoten meer kreeg, en in het derde kwart scoorde hij helemaal niet. Daarbij liepen de gasten iets verder uit, en na drie kwarten was het 58-65. In het laatste kwart kwam Donar tot 69-69 met nog 5 minuten op de klok, maar daarna ontbrak de scherpte om de wedstrijd in het voordeel van de Groningers te laten eindigen. Een 6-16 run betekende een verlies met 10 punten.

Topscorers bij Donar waren Tavian Dunn-Martin met 31 punten en Filip Brnkovic met 17 punten. Bij Kangoeroes Basket was Trenton Gibson topscorer met 26 punten.

Donar staat op de zestiende plek in de BNXT League met 12 punten uit 19 wedstrijden. Volgende week zondag speelt de ploeg van coach Jason Dourisseau opnieuw een thuiswedstrijd, ditmaal tegen Okapi Aalst.