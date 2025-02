Dinsdagochtend code geel in Groningen: sneeuwbuien en kans op gladheid

Foto: Erick Bakker

Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor grote delen van het land. Groningen is een van de regio’s die zich schrap moet zetten. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis vallen er maandagavond en dinsdagochtend flinke sneeuwbuien.

Door Johan Kamphuis

Dinsdagochtend wordt in Groningen vroeg een laatste sneeuwbui verwacht. Daarna is het overwegend droog, maar wel bewolkt. Het kwik schommelt eerst rond het vriespunt en er is kans op gladheid en sneeuw. Het wordt 2 graden bij een matige oostenwind, windkracht 4.

In de avond en nacht naar woensdag valt er af en toe lichte regen of (natte) sneeuw. Tegen de ochtend volgen perioden met lichte tot matige sneeuw. Nog altijd schommelt het kwik dan rond het vriespunt, zodat de sneeuw blijft liggen. Woensdagochtend valt er eerst (lichte) sneeuw en is er kans op mist of nevel. De rest van de dag is het vaak droog, maar blijft de kans op een verspreide sneeuwbui bestaan, bij 0 graden als maximumtemperatuur. De noordoostenwind is matig, windkracht 3.

In de nacht naar donderdag schommelt het kwik tussen 0 en -3 graden, afhankelijk van enkele opklaringen. Donderdag overdag is het rustig en bewolkt, maar wel droog bij 2 graden. In de nacht daalt de temperatuur (afhankelijk van opklaringen) tot -2 à -4 graden.

Vrijdag en tijdens het weekend blijft het droog. Vrijdag is het bewolkt en wordt het 1 graad. In het weekend neemt de kans op zon geleidelijk toe. Zaterdagnacht vriest het licht, met temperaturen tussen -2 en -4 graden, en in de nacht naar zondag is matige vorst mogelijk, van -4 tot -6 graden. Overdag is het rond het vriespunt.