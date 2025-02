Dinsdag veelal droog, later in de week regenachtig

Foto: Rick van der Velde

Na een grijs begin van de week moeten de Groningers nog even wachten op blauwe lucht. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het ook dinsdag veelal bewolkt, met meer opklaringen vanaf woensdag.

Dinsdag is er veel bewolking, maar kan later in de middag de zon af en toe doorbreken. Op een lokaal en licht buitje na blijft het vrijwel overal droog en wordt het 10 graden. De wind uit het westen tot zuidwesten is zwak, windkracht 2. In de nacht minima rond 2 of 3 graden en wat lichte regen.

Woensdag is het tot de avond droog en wisselen wolkenvelden en een paar opklaringen elkaar af. Het wordt 9 graden. In de avond en nacht gaat het stevig regenen.

Donderdag volgt met enkele buien, maar klaart het ook nu en dan op. Het wordt 7 graden bij een matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 3 tot 4.

Vanaf vrijdag en ook tijdens het weekend droger? Meer daarover op de weerpagina.