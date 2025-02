Dinsdag veel zon, vanaf donderdag temperaturen met dubbele cijfers

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Groningen is begonnen aan een week vol weersveranderingen. De week is koud en zonnig begonnen met temperaturen rond het vriespunt en ’s nachts zelfs kwik rond de -7. Vanaf donderdag wordt het een stuk zachter met in het weekend kans op regen.

Maandagavond daalt de temperatuur van 2 graden onder het vriespunt tot -6 rond zeven uur ’s ochtends op dinsdag. Daarna stijgt de temperatuur snel door de aanwezigheid van de zon. Bij een zwakke tot matige wind uit oostelijke richting word het 1 of 2 graden. In de nacht naar woensdag volgt er dan nog een keer een heldere nacht waarbij het 4 graden gaat vriezen.

Woensdag volgt er een weersomslag. In de ochtend is er nog zon, maar in de middag neemt de bewolking toe. De wind draait naar het zuidwesten en de maximumtemperatuur komt dan rond de 5 graden te liggen.

Op donderdag overheerst de bewolking, nemen de regenkansen toe en wordt het 7 graden. Vrijdag kan het nog een stuk warmer worden. Het wordt lichtbewolkte dag met temperaturen die kunnen oplopen tot 15 graden. Daarnaast komt regelmatig de zon door.

In het weekend maakt de relatief droge perioden plaats voor regen. Er kan regelmatig een bui vallen, maar ook de zon komt af en toe door. De maximumtemperatuur schommelt rond de 12 graden.