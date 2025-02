Dinsdag droog en bewolkt, later in de week kans op een winters buitje

Een kleurrijke zonsondergang in Groningen (foto: Martin Nuver - 112 Groningen)

Groningen gaat droge dagen tegemoet. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt woensdag de warmste dag, waarna de temperatuur richting het weekend zal dalen.

“Dinsdag is er veel bewolking en in de middag kan het kortstondig lokaal wat opklaren. Het blijft droog en het wordt 6 graden bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4. In de nacht minima rond 3 graden.

Woensdag blijft het droog en is het bij wisselend bewolkt weer zacht met 9 graden als maximumtemperatuur. In de nacht temperaturen dichtbij het vriespunt.

Donderdag wisselen opklaringen en wolken elkaar af en blijft het droog. Het wordt bij een zwakke of matige wind uit het noorden tot noordoosten 7 graden.

Vrijdag en tijdens het weekend wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. De kans op een winters buitje neemt wat toe. Overdag wordt het 3 graden en in de nachten minima rond of iets onder het vriespunt.

Het weekendweer? En blijft het vriezen? Meer daarover op de weerpagina.”