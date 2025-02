Dierenactivist uit Groningen voor de rechter vanwege duik in dolfijnenbassin Dolfinarium

Foto: Rechtspraak.nl

Eén van de twee dierenactivisten die vorig jaar september in het water sprongen tijdens een dolfijnenshow in het Dolfinarium Harderwijk stond woensdag voor de rechter in Arnhem. De man uit Groningen weigert een boete van 225 euro te betalen en beroept zich op zijn demonstratierecht.

Dat meldt onder andere VeluweFM woensdagmiddag. De Groninger sprong op 29 september 2024, gekleed in een wetsuit, in het bassin en hield een bord omhoog met de tekst: “Stop shows met dieren.” Hij bleef bijna een kwartier in het water, totdat de politie hem arresteerde.

Volgens het Openbaar Ministerie is de actie strafbaar. Het OM erkent het recht op demonstreren, maar stelt simpelweg dat in het bassin springen expliciet verboden is. Volgens het OM bracht de man zichzelf en de dieren in gevaar met de actie. De activist had beter kunnen protesteren zonder het bassin te betreden, stelde de officier van justitie.

Maar de man weigert de boete van 225 euro die hij kreeg voor de actie te betalen. Zijn advocaat liet weten dat het protest vreedzaam was: “Niemand raakte gewond en er is niets vernield.” Hij vergelijkt de actie met de A12-blokkades door klimaatactivisten, die wel onder het demonstratierecht vielen.

De rechter doet volgende week uitspraak.