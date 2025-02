‘Deze wandelvierdaagse is uit liefde voor de stad geboren’ | Eem de Stad in

André Pater, organisator van de Groningse Vierdaagse.

Als iemand je enthousiast kan maken voor de wandelvierdaagse in Groningen, dan is dat André Pater wel. Logisch natuurlijk dat Jetze en Annelies hem graag aan tafel hadden als gast in deze aflevering van Eem de Stad In.

Een vierdaagse in Groningen was al jaren een wens van André en zijn collega’s van Puutje, een organisatie die al jaren een stadswandelingen organiseert. In de podcast vertelt André over de verschillende wandelroutes, het verschil met de vierdaagse van Nijmegen, de droom van jaren en de ambities over het aantal deelnemers. En natuurlijk komt er ook een feestje op de Grote Markt als start- en eindpunt. En omdat niet iedereen zo maar 20 of 40 kilometer per dag kan lopen, brengt Annelies André nog op een goed idee.

Ook deze week nemen de hosts het nieuws met je door, gaan ze dansend door de uitgaanstips heen en maakt Britt van de socials duidelijk dat het in de horeca niet alleen gaat om lekker eten of drinken, het oog wil ook wat!