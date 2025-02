“De woede over huurverhogingen heb ik niet eerder zo meegemaakt”

Foto: Www.sportstatistieken.nl at Dutch Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3222443

Tegen de huurverhogingen die voor komende zomer op stapel staan, is veel weerstand. Dat zegt Jimmy Dijk van de SP-Tweede Kamerfractie die maandag met een aantal collega’s in de wijk Vinkhuizen langs de deuren ging. Hij merkte in de wijk flinke woede die hij nog niet eerder heeft gemerkt.

“We spraken onder andere met een jonge dame die rond de 25 jaar oud is”, vertelt Dijk. “Ze vertelde dat ze in haar woning last heeft van grondwater dat omhoog komt waardoor er allerlei vochtproblemen ontstaan. In het gesprek gaf ze eveneens aan dat ze werkzaam is op de spoedeisende hulpafdeling in het ziekenhuis. Deze mensen verrichten ontzettend belangrijk werk. Na hun dienst zouden ze in een huis prettig moeten kunnen ontspannen, maar dat is door de omstandigheden in hun woning niet mogelijk.”

Woede

Dijk: “We spraken ook met een oma van Indische komaf. Ze vertelde dat de komende dagen een achterkleinkind op bezoek zou komen. Daardoor wilde ze de kachel in de woonkamer wat hoger opstoken, want als het kind op de grond speelt, dan moet het kind het niet koud krijgen. Daardoor vreesde ze nu al voor een hoge energierekening. Ja, ik ben geschrokken. De problemen die spelen, zijn voor ons niet nieuw. Als partij trekken we vaak langs de deuren. Maar de woede waarmee tegen het huidige kabinet wordt aangekeken, die ben ik nog niet eerder in mijn loopbaan als politicus tegengekomen.”

“De huren gaan omhoog, maar ondertussen zit men in woningen waar het tocht”

Met problemen doelt Dijk niet alleen op het achterstallig onderhoud aan de woningen, maar ook op de hoogte van de huren. Vorig jaar kregen huurders te maken met een huurstijging van ruim 5 procent, komende zomer dreigt er opnieuw zo’n stijging. Voor de vrije sector ligt de maximum huurverhoging dit jaar op 4,1 procent. In de sociale sector mogen verhuurders de huur per 1 juli met zo’n 5 procent verhogen. Voor de middenhuur geldt sinds begin dit jaar een maximumverhoging van 7,7 procent. “Dat is wat we gisteravond ook hoorden. De boodschappen worden duurder, de energierekening stijgt, de zorgkosten worden hoger de huren gaan omhoog. Maar ondertussen zit men in woningen waar het tocht en waar schimmelproblemen heersen.”

“Het kopen van eten wordt als sluitpost gezien”

Dat er in de woningen in Vinkhuizen problemen worden ervaren, is verwonderlijk omdat de huizen twee jaar geleden gerenoveerd zijn. “Een deel van de bewoners is tevreden, een ander deel niet. Zij ervaren nog steeds tocht- en vochtproblemen. De renovatie is in deze woningen niet goed uitgevoerd. Dus dat mensen boos zijn, dat begrijpen wij. Ook omdat door de grootste regeringspartij beloofd is om de huren te verlagen. Maar die uitspraak is tot nu toe een loze belofte.” Op de vraag hoe lang mensen het nog vol kunnen houden zegt Dijk: “Het kopen van eten wordt op dit moment als sluitpost gezien. Van het geld dat binnenkomt, worden eerst de vaste lasten betaald. Het overgebleven geld is voor eten en drinken. En we hebben het inderdaad niet meer over vakanties, uit eten gaan of een avondje naar een concert. Dat is niet betaalbaar meer.”

“Een miljoen extra betaalbare huurwoningen tot 800 euro”

Om de problemen aan te pakken is de SP de campagne ‘wonen zonder winst’ gestart. “De komende tijd gaan we meer druk uitoefenen dat het woonbeleid anders moet. Het huidige kabinet gelooft dat de oplossing in de marktwerking ligt. Maar de markt heeft het de afgelopen veertig jaar alleen maar verergerd. Daarom komen we met drie simpele eisen: als eerste willen we een miljoen extra betaalbare huurwoningen tot 800 euro. Deze woningen moeten gebouwd worden via woningcorporaties. Ten twee moeten de huren bevroren worden, zodat we voorkomen dat de bedragen per 1 juli omhoog gaan. In 2021 is ons dit ook gelukt, waarom niet nog een keer? En ten derde moeten er huurdersverenigingen komen zodat huurders zelf over dingen kunnen beslissen.”

“Jonge mensen kunnen geen woning vinden”

Op de vraag of de verkiezingscampagne al begonnen is, antwoordt Dijk: “Als partij zijn we hier altijd mee bezig. Zoals ik al zei, gaan we vaak langs de deuren om met mensen te praten. Wat wij voorstellen komt voort uit de verhalen die wij optekenen. Voor een huurwoning moet tegenwoordig al snel 800 euro betaald worden. Jonge mensen kunnen geen woning vinden. Zij blijven tot hun dertigste thuis wonen waardoor ze hun eigen leven niet kunnen starten. Huurbedragen van 1.200 tot 1.300 euro worden tegenwoordig middenhuur genoemd, maar dat is toch geen middenhuur meer? Dat is ongelofelijk duur. Op deze manier worden beleggers en grondspeculanten slapend rijk. Wat hier gebeurt kan zo niet langer, en daarom is het belangrijk dat steeds meer huurders druk gaan uitoefenen.”

Scheefgroei

Tot slot maakt Dijk zich ook zorgen over de scheefgroei. Er zijn gezinnen die nu voor 650 euro in een huurwoning zitten. Maar als je een nieuwe huurder bent, betaal je voor dezelfde woning 800 euro. Dat is scheefgroei. Daar komt de huurverhoging bovenop, waarbij een verhoging van 5 procent veel harder aankomt bij iemand die 800 euro betaalt in de maand, dan iemand die 650 euro neerlegt.