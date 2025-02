De Hoogte krijgt weggeefwinkel: “Opening op 21 maart”

De locatie van de nieuwe weggeefwinkel aan de Almastraat 12. Foto: Google Maps

De wijk De Hoogte krijgt een weggeefwinkel. Het gaat om een initiatief van bewonersplatform De Hoogte.

De winkel krijgt een plek aan de Almastraat 12 waar de Geheime Tuin van Handig in de Buurt is gevestigd. Conny Eldering van Handig in de Buurt laat weten dat de voorbereidingen al volop bezig zijn. Zo wordt er druk geklust om de winkel medio maart te kunnen openen. “Met de weggeefwinkel willen we een bijdrage leveren aan het hergebruiken van spullen die nog prima een tweede ronde mee kunnen”, laat het bewonersplatform desgevraagd weten.

Het bewonersplatform werkt samen met Handig in de Buurt, die de weggeefwinkel van mooie spullen zal voorzien. “Maar uiteraard kun je vanaf de opening ook zelf spullen inbrengen. Op dit moment zoeken we nog vrijwilligers uit de wijk De Hoogte die een dagdeel deze wijkweggeefwinkel willen runnen. Mensen die geïnteresseerd zijn, of meer informatie zoeken, kunnen via de mail ons een bericht sturen.”

De bedoeling is dat de nieuwe weggeefwinkel op 21 maart de deuren gaat openen.