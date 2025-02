De Boo verslaat Stolz en wint 500 meter bij World Cup-finale

Foto via Team Reggeborgh

Voor het eerst in zijn carrière heeft Jenningh de Boo een wereldbekerwedstrijd over 500 meter gewonnen. De schaatser uit Stad versloeg daarmee niet alleen de rest van het deelnemersveld: ook aartsrivaal Jordan Stolz moest eraan geloven.

De Boo zette Stolz met een tijd van 34.18, de vijfde tijd ooit gereden in Thialf, op de tweede plaats (Stolz reed 34.27). Dat leverde de Stadjer een luid applaus in zijn uitloopronde. Yevgeniy Koshkin werd derde (34.30), Sebas Diniz werd Nederlander nummer twee op plek zeven (34.42). Het was ook de eerste individuele wereldbekeroverwinning voor De Boo.

Tegenover De Boo noemt de race een ‘opluchting’ in de camera van de NOS: “Mensen verwachten wat van je, je rijdt in de allerlaatste rit dus mijn hart zat zo’n beetje in mijn keel. Je legt jezelf zo’n druk op, want je verwacht veel van jezelf. En dat het dan echt lukt, dat is een last van je schouders.”

De winst is voor De Boo een mooie aanmoediging voor over twee weken. Dan wordt het WK-afstanden verreden in Hamar (Noorwegen).