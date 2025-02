De Boo rijdt baanrecord op 1.000 meter: “Het ijs is ongelofelijk snel, shout-out naar de ijsmeester”

Jenning de Boo - Foto via Gemeente Groningen

Met een baanrecord op de 1.000 meter tijdens de NK Afstanden in Thialf in Heerenveen heeft de Groningse schaatser Jenning de Boo zich zondag verzekerd van een startticket voor de wereldkampioenschappen in het Noorse Hamar in maart.

De Boo kwam in de negende rit in actie. In de rit daarvoor hadden Joep Wennemars en Kjeld Nuis al scherpe tijden neergezet. Wennemars, die tot nu toe een niet al te best seizoen kende, en de afgelopen weken tijdens de World Cups in Calgary en Milwaukee met ziekte kampte, overtrof zichzelf. Met een opening van 16.42 op de tweehonderd meter (tussentijd), haalde hij vervolgens een snelheid van dik 60 kilometer per uur. Met 41.05 op de zeshonderd meter finishte hij in een persoonlijk record van 01.07.23. Op dat moment was dat de derde snelste tijd ooit in Thialf gereden. Nuis, die een goed weekend kent, zette 01.07.26 op de klokken.

De Boo tegen Scheperkamp

Vervolgens waren alle ogen in het uitverkochte Thialf gericht op De Boo. Zou de 21-jarige schaatser, net als vrijdag (toen hij ook al een baanrecord reed op de vijfhonderd meter), nu ook een baanrecord op de 1.000 meter neer kunnen zetten? De Groninger nam het op tegen Merijn Scheperkamp. De Boo opende sterk in 16.01. Met een maximumsnelheid van 61,1 kilometer per uur kwam hij in 40.37 door op de zeshonderd meter. Uiteindelijk finishte hij in 01.07.08. Daarmee reed hij het baanrecord van Pavel Koelizjnikov uit 2020 (01.07.09) nipt uit de boeken. Scheperkamp finishte in 01.08.49, een degelijke tijd maar niet genoeg voor een podiumplaats.

Podium

In de laatste rit nam Tijmen Snel het op tegen Tim Prins. Zij finishten in respectievelijk 01.09.11 en 01.07.99 en vormden daarmee geen bedreiging voor het podium. Het brons ging naar Nuis, het zilver naar Wennemars en het goud naar De Boo.

Jenning de Boo: “Het ijs is ongelofelijk snel”

“Ik zag in de rit voor mij Wennemars en mijn grote vriend Nuis heel hard rijden. Ik dacht, daar moet ik onder gaan zitten”, aldus De Boo voor de NOS-camera. “Ik heb nog nooit zo snel gereden als nu. Ik blijf mezelf verbeteren. Ik kwam hier vandaag om te winnen, hoewel het baanrecord niet mijn voornaamste doel was.” Volgens De Boo waren de omstandigheden ideaal: “De luchtdruk was goed en het ijs was ongelofelijk snel. Een shout-out naar de ijsmeester van Thialf.”

“Gezonde spanning”

De schaatser vertelt dat hij zich fysiek sterk voelt: “Voor de wedstrijd voel ik altijd wel spanning, maar dat is de spanning die ik nodig heb. Het is geen zenuwspanning, maar gezonde spanning. Spanning die hoort bij het wedstrijdklaar zijn, er zin in hebben. Tegenwoordig kom ik met zelfvertrouwen naar de baan, terwijl ik voorheen nog wel eens wat onzeker was.”

“Stolz kan hier een 01.06 rijden”

Met deze prestatie heeft De Boo startbewijzen verdiend voor de World Cups in Polen en Heerenveen, en een ticket voor het WK in Hamar. Is De Boo ondertussen ook al bezig met zijn grote concurrent Jorden Stolz? “Ik denk niet aan Stolz. Ik rijd vandaag een geweldige rit, maar Stolz zou hier een 01.06 kunnen rijden. Mijn naam hangt voor nu even twee keer op het bord met snelste tijden ooit gereden hier in Heerenveen. Voor de komende periode is mijn doel om eerste te worden op een sprinttoernooi.”