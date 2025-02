De Boo op 1.000 meter ruim een seconde achter oppermachtige Stolz: “Pure klasse”

Jenning de Boo - Foto via Gemeente Groningen

Jenning de Boo is in de nacht van vrijdag op zaterdag tweede geworden op de 1.000 meter bij de wereldbekerwedstrijd in Milwaukee. De hoogste trede op het podium in het Pettit National Ice Center was voor een oppermachtige Jordan Stolz, die dit weekend een thuiswedstrijd rijdt.

De Boo kwam in de negende rit in actie, waarbij Tim Prins zijn opponent was. Op dat moment stond de snelste tijd op naam van Kjeld Nuis. Een rit eerder had hij een tijd van 01.07.44 op de klokken gezet. De Groningse schaatser opende sterk. De eerste tweehonderd meter legde hij af in 16.19 seconden. Dat was fors sneller dan Nuis die 16.41 noteerde. Prins kwam door in 16.20. In de daaropvolgende bocht ging Prins, die in de buitenbocht reed, onderuit en knalde hard in de boarding. De valpartij betekende voor De Boo dat hij de race op eigen kracht moest uitrijden. Met 40.53 seconden op zeshonderd meter finishte hij in 01.07.33.

Stolz-McLeod

In de laatste rit nam Stolz het op tegen landgenoot Cooper McLeod. Vanwege de valpartij van Prins was de voorbereiding van de Amerikanen voor hun race niet ideaal, omdat door reparatiewerkzaamheden aan het ijs de wedstrijd kort stilgelegd moest worden. Stolz opende in 16.02 seconden. Daarmee pakte hij direct twee tiende op De Boo. Op zeshonderd meter noteerde de 20-jarige schaatser 40.30 seconden. De slotronde legde hij af in 25,8 seconden, waarmee er een finishtijd van 01.06.16 werd gezet. Een forse verbetering van het baanrecord dat op 01.07.12 stond en in 2023 door Stolz was gevestigd. McLeod kwam in 01.07.58 over de streep.

Jenning de Boo: “Hier kan ik alleen maar applaus voor geven”

De Boo liet na afloop van de race voor de NOS-camera weten respect te hebben voor de prestatie van de Amerikaan: “Hier kan ik alleen maar applaus voor geven. Ongelofelijk dat hij zoiets kan doen voor thuispubliek. Heel zijn familie zit hier. Andere Amerikaanse schaatshelden, zoals Shani Davis, zijn hier. Dat brengt extra druk mee. Schaatsen op je thuisbaan kan een voor- maar ook een nadeel zijn. Hij heeft het duidelijk omgezet in een voordeel. Pure klasse, petje af.”

“In Hamar moet het gebeuren”

De valpartij van Prins had volgens de Boo beperkte invloed op zijn race: “Ik miste de laatste kruising met Prins. Dat moest ik nu alleen doen. Dat hij viel, is vooral jammer voor hem en uiteindelijk ook voor mij. Dat ik vanavond tweede ben geworden, daar ben ik niet boos over. Vorige week zat ik bij de wedstrijd in Calgary nipt achter Stolz. Nu is het verschil ruim een seconde. Maar het draait straks allemaal om het wereldkampioenschap in Hamar. Daar moet het gebeuren. Daar moet ik hem verslaan.”

Vijfhonderd meter

De Boo komt zaterdag en zondag opnieuw in actie, dan op de vijfhonderd meter: “Dat is een andere afstand. Ik ga mijn stinkende best doen. Misschien kan ik hem dan wel pakken.”