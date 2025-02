De Boo moet in Stolz zijn meerdere erkennen op vijfhonderd meter: “Geen slechte race”

Jenning de Boo - Foto via Gemeente Groningen

Jenning de Boo is zaterdagavond tweede geworden op de vijfhonderd meter bij de wereldbekerwedstrijd in Milwaukee. In het Pettit National Ice Center was Jordan Stolz oppermachtig.

In een rechtstreekse confrontatie nam de Groningse schaatser het in de negende rit op tegen de 20-jarige Amerikaan. Het publiek in het uitverkochte stadion zag Stolz de leiding nemen. De eerste honderd meter legde hij ijzersterk af in 9,56 seconden, De Boo opende in 9,71 seconden. In de volle ronde had de Groninger de laatste binnenbocht, maar ging deze voorzichtig in. In de laatste vijftig meter had hij een missertje. Stolz deed voor eigen publiek alles foutloos en zette een eindtijd van 33,91 seconden op de klokken. Daarmee verbrak hij zijn eigen baanrecord van 34,40 seconden dat hij in 2023 op het scorebord zette. Zijn tijd is tevens de snelste tijd die ooit op een laaglandbaan is gereden. De Boo finishte in 34,28 seconden.

Laurent Dubreuil

Van tevoren waren de verwachtingen hooggespannen. Vorige week bij de wereldbeker in het Canadese Calgary was het verschil tussen de twee schaatsers twee honderdste van een seconde. Dit keer was het verschil aanzienlijk groter. Derde werd de Canadees Laurent Dubreuil. In de laatste rit, tegen Tatsuya Shinhama, opende hij in 9,62 seconden. Zijn finishtijd was 34,36 seconden. Zondagavond wordt de tweede vijfhonderd meter gereden.

Jenning de Boo: “Het was geen slechte race”

De Boo liet na afloop voor de NOS-camera weten dat hij niet blij was: “Het was geen slechte race, maar ik was er zo op gebrand om serieuze tegenstand te bieden. Afgelopen nacht op de duizend meter was het verschil tussen ons groot. Ik had gehoopt dat het vandaag kleiner zou zijn en dat ik hem wellicht stiekem kon verslaan, maar het zat er niet in.”

“Ik denk te veel en hij doet het gewoon”

De 21-jarige schaatser denkt dat het verschil op de eerste honderd meter werd gemaakt: “Stolz was heel snel weg, sneller dan hij ooit is geweest. De laatste binnenbocht ging ik iets te voorzichtig in. Ik had gehoopt daar nog wat meer te pakken, maar dat is niet gelukt. Stolz kan vanuit de opening een heel snelle ronde rijden. Het verschil tussen ons is dat ik te veel denk en hij het gewoon kan doen.”

“Ik denk dat ik een 34,10 zou kunnen rijden”

De wedstrijd was memorabel omdat de twee kemphanen voor het eerst tegen elkaar schaatsten: “Dat vond ik mooi. Hij is de nummer één, ik ben de nummer twee en ik wil hem verslaan. Ik merk dat ik er veel plezier uit haal om tegen hem te rijden. Ik vond het wel wat leuks hebben. Morgen rijden we opnieuw de vijfhonderd meter en ik hoop dat ik dan weer tegen hem mag. Zelf hoop ik dan richting de grens van 34 seconden te gaan, misschien 34,10 seconden. Dat zou ik moeten kunnen rijden.”

Jordan Stolz: “Dit is een mooie tijd”

Stolz liet weten vooral blij te zijn: “Dit was de tijd die ik in gedachten had. Ik had een goede opening en verwachtte dat De Boo bij de eerste honderd meter dichter bij me zou zitten, dat ik hem vanuit mijn ooghoeken zou kunnen zien, maar ik zag hem niet. Ik ben tevreden, dit is een mooie tijd.” Toch erkende de Amerikaan dat hij wel wat moe was. Waar De Boo tot zondagavond vrij heeft, wacht er voor hem nog een 1.500 meter.