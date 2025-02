Dames TriVia winnen ruim van hekkensluiter

De waterpolosters van TriVia hebben zaterdagmiddag met ruimte cijfers van hekkensluiter DraGor gewonnen. In het Ranomibad werd het 19-5. TriVia verstevigde daarmee haar koppositie in de competitie en staat nu 6 punten los van stadsgenoot De Walvisch.

Wie een blik werpt op stand in de 1e klasse B, zal niet verbaasd geweest zijn over de ruimte overwinning van TriVia. De waterpolosters uit Helpman staan eerste, terwijl DraGor nog geen punt heeft bemachtigd. TriVia kwam al vroeg op een ruime voorsprong en kon voor de derde periode al dubbele cijfers op het scorebord zetten. Vooral Roos Achterweust, Kim Groenveld en Nikita Mik wisten regelmatig het doel te vinden van de bezoekers uit Drachten te vinden.

Speelster Anneloes Struik: “We hadden van tevoren wel verwacht dat we de dominantere partij zouden zijn. Wat je deze wedstrijd vooral zag was dat we op de break – dus als de tegenstander de bal verliest – we snel weg zijn, ook snellere zwemsters hebben die de knop dan ook meteen kunnen omzetten.”

De ambities van de dames van TriVia worden niet onder stoelen of banken geschoven: het team wil kampioen worden en promoveren om Groningen te vertegenwoordigen in de landelijke divisie. De heren van TriVia doen dit al, net als de heren van De Walvisch. TriVia D1 staat momenten eerste in de 1e klasse B met 36 punten, gevolgd door stadsgenoot De Walvisch D1 met 30 punten.