Daley (10) uit Heerenveen haalde al meer dan 12.000 euro op voor Ronald McDonald Huis in Stad

Foto via Ronald McDonald Kinderfonds

Daley Idzinga (10) uit Heerenveen fietst in later deze maand 94,3 kilometer om geld in te zamelen voor het Ronald McDonald Huis in Groningen. Hij heeft nu al meer dan 12.000 euro opgehaald en hoopt zelfs de 15.000 te bereiken.

Daley werd tien jaar geleden veel te vroeg geboren en woog maar 965 gram. Na 88 dagen in drie ziekenhuizen mocht hij eindelijk naar huis. Nu fietst hij, samen met zijn vader, dezelfde route op de mountainbike: vanaf het UMCG, via het MCL in Leeuwarden naar ziekenhuis de Tjongerschans in Heerenveen.

Daley zamelde al geld in door statiegeldflessen te verzamelen, pepernoten en oliebollen te verkopen en zelfs presentaties te geven bij zijn voetbalclub. “Ik kan niet wachten tot de teller op 15.000 euro staat”, zegt Daley trots. “Ik kan niet wachten tot de teller op € 15.000 staat. Ik vind het fijn om mensen te helpen, en met dit geld help ik ouders nog die in het Ronald McDonald Huis gaan logeren.”

De ouders van Daley zijn trots op hem. Moeder Marijke vertelt: “Het was na de geboorte van Daley heel spannend óf en hoe hij het ging redden. Dan is het zo belangrijk dat je dichtbij bent. Zodat je elk moment naar hem toe kan als dat nodig is. Nu gaat het heel goed met Daley. We kennen hem als een echte doorzetter dus zowel dat geld inzamelen als het fietsen moet helemaal goed komen.”