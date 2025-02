Creatieveling bedenkt nieuw alternatief voor Geheugenpaviljoen

Foto: Ger (ingezonden)

Twee splinternieuwe bushokjes aan de Esperantostraat op een plek waar al sinds 2023 geen bus meer stopt. Het nieuws zorgde voor verbazing bij vrijwel iedereen die het las en voor gêne bij gemeenteraadsfracties. Een creatieveling lijkt de grap er wel van in te zien en omarmde het splinternieuwe bouwsel op ludieke wijze.

Eén van de bushokjes kreeg afgelopen weekend een ludiek bordje met de naam: ‘Het Geheugenhokje’. Die knipoog is geen toeval. “Het lijkt ook een overduidelijke verwijzing naar de insteek van het Geheugenpaviljoen: veel lagen in de geschiedenis die dan weggevaagd worden”, concludeert de maker van de bovenstaande foto. “In dit geval een verdwenen buslijn. Waarvan de herinnering nu een ‘Geheugenhokje’ als monument krijgt.”

De bushokjes werden gebouwd omdat ze al in de plannen stonden. Schrappen was duurder dan gewoon doorduwen. De bushaltes zijn gebouwd door Ringwegaannemer Herepoort in opdracht van de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid. De inrichtingseisen stonden al vast sinds 2014, toen de bus nog wel door de straat reed. De gemeente had de abri’s kunnen schrappen, maar dat zou duurder zijn geweest dan ze toch te plaatsen. De gemeente wil de bouwsels later alsnog verplaatsen naar een plek waar ze wel nut hebben.