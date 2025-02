‘Complex Proxima heeft piekprobleem studenten goed opgelost’

Het jaarlijkse piekprobleem voor internationale studenten was dit jaar onder controle. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente, de Hanze, de Rug en SSH Student Housing.

Ongeveer 175 studenten deelden in de eerste maanden van hun verblijf in Groningen een kamer met een medestudent uit de piekopvang. Er was zelfs ruimte over, voor nog eens 225 studenten.

In het nieuwe studentencomplex Proxima op de Zernike Campus heeft elke kamer naast een normaal bed ook een uitklapbed voor studenten die in Groningen nog geen kamer kunnen vinden. Monique Louwes van SSH: “Het nieuwe concept met twee bedden op één kamer blijkt goed te werken. We zien dat studenten het prima vinden om een korte tijd hun kamer te delen met een andere student.”

Uit het onderzoek blijkt nog een extra voordeel: meer dan 70 procent van de bewoners van Proxima heeft regelmatig contact met elkaar, door samen te koken, sporten of studeren. Meer dan de helft van de studenten geeft aan het erg leuk te vinden om op de campus te wonen. Dat heeft ook te maken met de gedeelde faciliteiten, zoals de keukens, studieruimtes en buitenruimte.

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Dit initiatief laat zien dat gedeelte huisvesting een belangrijke bijdrage kan leveren aan het gemeenschapsgevoel en welzijn van studente.”