Communicatie vastrechttarief Titaniumflat had beter gekund

Foto via Google Maps - Streetview

De communicatie rond het vastrechttarief dat bewoners van de Titaniumflat aan de Diamantlaan betalen voor WarmteStad had beter gekund. Dat heeft wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Energie woensdag laten weten.

De fracties van D66, SP en PvdA hadden bij Broeksma om opheldering gevraagd. Bewoners van de flat in de wijk Vinkhuizen kregen namelijk vorige maand een onaangename verrassing te verwerken. Op de eindafrekening van WarmteStad bleek het vastrecht voor hun aansluiting met 271 euro gestegen te zijn. Andrea Poelstra: “Als partij vinden we de warmtetransitie heel belangrijk. Maar alleen als dit gepaard gaat met een zachte landing voor de mensen die er gebruik van maken. De bewoners zijn in december 2023 wel ge├»nformeerd over het gestegen vastrechttarief, maar ze krijgen nu pas de eindafrekening en zien daarom nu pas echt wat dit nieuwe tarief met hun jaarlijkse energielasten doet. Daarnaast zal de flat in 2025 verduurzaamd worden, waardoor de warmtevraag zal dalen en daarmee ook de kosten voor de bewoners. Echter daarmee zijn de bewoners voor de jaren 2024 en 2025 niet geholpen.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Situatie had meer aandacht verdiend”

Broeksma geeft ruiterlijk toe dat de communicatie beter had gekund: “De bijzondere situatie die hier speelt, die had meer aandacht verdiend. Dat hebben we niet gedaan.” Wel zegt de wethouder dat de bewoners niet benadeeld zijn. “Energieleveranciers hanteren twee soorten kosten. Je hebt de variabele kosten die gaan over hoeveel energie je verbruikt. Vandaag gaat het over het vastrecht. Dit zijn kosten die energiebedrijven gebruiken voor het beheer van het net en om storingen op te lossen.”

“Bewoners hebben twee jaar lang voordeel gehad”

“De bewoners betaalden bij hun vorige energieleverancier 1,70 euro per maand. Drie jaar geleden is de warmteleverantie overgegaan naar WarmteStad. WarmteStad heeft toen gezegd; het lage tarief houden we voor de bewoners nog twee jaar aan. Daarna gaan we over op het tarief dat alle klanten van WarmteStad betalen. Na twee jaar is het bedrag verhoogd van 1,70 naar 24,00 euro per maand. Vandaag zijn er partijen die vragen of een zachte landing niet een betere oplossing was geweest. We hadden inderdaad in twee stappen een verhoging door kunnen voeren. Aan de andere kant kun je nu zeggen dat bewoners twee jaar lang voordeel hebben gehad van twintig euro korting per maand. Dus, de landing is nu hard, maar het is wel voordeliger geweest.”

“Niet gebruikte energie is de goedkoopste energie”

Broeksma geeft daarnaast aan dat WarmteStad altijd goedkoper zal zijn dan aardgas. Het vastrecht zit weliswaar op het tarief dat door de Autoriteit Consument en Markt is vastgesteld, maar het variabele tarief is lager. “Zo daalde dit tarief van 47 euro in 2023 naar 44 euro vandaag de dag.” Qua renovatie van de flat gaat de wethouder in gesprek met de woningcorporatie. “Zelf kunnen we deze renovatie niet uitvoeren, maar we kunnen wellicht wel helpen bij het versnellen van het vergunningenproces. Uiteindelijk is het zo dat niet gebruikte energie de goedkoopste energie is.”