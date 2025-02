College richt alle ballen op Nieuwe Poort bij Hoofdstation: “Heb ik mijn tijd hier zitten verdoen?”

Foto: Niels Knelis

Waar moet het nieuwe muziekcentrum komen te staan? Het college heeft woensdagavond laten weten alle ballen te willen richten op het gebied aan de zuidzijde van het Hoofdstation. Een groot aantal fracties wil echter dat er ook gekeken wordt naar andere varianten en mogelijkheden.

“Eigenlijk alle partijen heb ik hier vanavond horen zeggen dat het niet alleen gaat om het gebouw, maar ook om de uitstraling die een nieuw muziekcentrum heeft op de regio, de economie, de cultuur en de leefbaarheid”, vertelt wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen aan het einde van de vergadering. “Er komt ook een nieuw muziekcentrum. Dat staat als een paal boven water. Alleen weten we nog niet waar. We hebben vanavond partijen horen twijfelen over de locaties en de mogelijkheden. Maar wij als college willen alle ballen richten op de bouw van een centrum bij het Hoofdstation.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Je kunt niet twee routes tegelijkertijd bewandelen”

Daarmee lijkt de wethouder zichzelf tegen te spreken. Vanwege alle risico’s die met de locatie in het Stationsgebied samenhangen, was aangegeven om door middel van een quickscan gelijktijdig twee routes te bewandelen. De eerste route moet uitwijzen of het Stationsgebied een optie is, de andere route is, om op basis van eerder onderzoek, te bekijken of het spreiden van het muziekcentrum over twee locaties een mogelijkheid is. Maar dat blijkt volgens de wethouder anders te zitten: “Je kunt niet twee routes tegelijkertijd bewandelen. We gaan eerst kijken naar het Hoofdstation. Alleen als het nodig is, kijken we daarna naar de tweede mogelijkheid.”

Mariska Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen): “Ik vind het zonde dat ik hier vanavond mijn tijd heb zitten verdoen”

Mariska Sloot van Stadspartij 100% voor Groningen: “Dit is een wensen- en bedenkingensessie. Mijn fractie heeft zich uitgebreid voorbereid op deze vergadering. Alle fracties hebben vanavond hun wensen kunnen geven. Ik heb van mijn collega’s legio ideeën gehoord. En nu zegt de wethouder: ‘We gaan dit doen.’ Ik vind het ontzettend zonde dat ik hier vanavond mijn tijd heb zitten verdoen.” Ietje Jacobs-Setz van de VVD verwijt de wethouder selectief te shoppen in woordvoeringen. “Door vrijwel alle partijen is het Hoofdstation benoemd, maar iedereen zegt ook dat er gekeken moet worden naar andere mogelijkheden. En daar gaat de wethouder nu aan voorbij.”

Nieuwe Poort

De afgelopen jaren is er al veel gezegd en geschreven over wat in de volksmond de Nieuwe Poort is gaan heten. Een nieuw muziekcentrum is nodig omdat de huidige Oosterpoort afgeschreven en te klein is geworden voor wat men wil. “Bovendien is de akoestiek in de Oosterpoort niet perfect”, vertelt Liesbeth Kok van het Noord Nederlands Orkest. Het NNO, maar ook ESNS, het Prins Claus Conservatorium en de Groningen City Club pleiten daarom voor een nieuw gebouw bij het Hoofdstation. Eric Bos: “Het heeft een positieve ontwikkeling op Stad en regio. De goede bereikbaarheid vanwege het station verhoogt de toegankelijkheid. En op de locatie kan verder gegroeid worden.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Dit gaat een half miljard euro kosten”

Maar flink wat partijen twijfelen over die locatie. “Met de nodige tegenvallers verwachten wij dat een muziekcentrum op deze locatie richting een kostenplaatje van een half miljard euro gaat”, vertelt Leendert van der Laan van Partij voor het Noorden. “De discussie is niet of we een nieuw en beter muziekcentrum willen. Want die willen we, waarbij we willen kunnen concurreren met De Kuip en Ahoy in Rotterdam. Soms neigt mijn partij er naar of we de huidige Oosterpoort niet beter kunnen gaan verbouwen. Maar als je hoort dat de akoestiek er niet optimaal is, dan doet ons dat twijfelen. Wel maken wij ons zorgen of met de komst van een muziekcentrum bij het Hoofdstation, of we onszelf dan niet in de voet schieten met de komst van de Lelylijn.”

Lelylijn maakt nieuw muziekcentrum niet onmogelijk

De Lelylijn is een nog te realiseren spoorverbinding tussen Groningen en Lelystad. Van dit plan is bekend dat het huidige vernieuwde Hoofdstation onvoldoende ruimte biedt voor treinen die op dit tracé gaan rijden. Er zullen extra perrons toegevoegd moeten worden. Daarnaast zullen er extra rails aangelegd moeten worden omdat de baanvakken richting Zuidhorn en station Groningen Noord nu aan hun maximum zitten. Toch zegt Van Niejenhuis dat, ondanks alle onduidelijkheden die zich rond de Lelylijn bevinden, een nieuw muziekcentrum de Lelylijn niet onmogelijk maakt.

Olivier van Schagen (Student & Stad): “Bouw een pop- en dancewalhalla op het Suikerunieterrein”

Andere partijen kiezen voor andere opties. Olivier van Schagen van Student & Stad bijvoorbeeld: “Wij denken dat het goed is om de blik te richten op het Suikerunieterrein. Van Martiniplaza is bekend dat ook zij toe zijn aan nieuwbouw. Als je de combinatie zoekt op het Suikerunieterrein, dan kun je daar een pop- en dancewalhalla van maken. Daarmee maak je van het gebied een cultuurhotspot, geef je de gebiedsontwikkeling een boost, en heb je iets wat je nergens anders ziet. Het grote voordeel is de ruimte om uit te breiden omdat je bij het Hoofdstation op een postzegel werkt.”

Mariska Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen): “Combineer een nieuwe popzaal met een nieuw Martiniplaza”

Sloot van Stadspartij 100% voor Groningen kiest een vergelijkbare route: “Mijn partij gaat nimmer en nooit kiezen voor een Nieuwe Poort. Wij kiezen voor het behoud van de Oosterpoort en willen deze renoveren. Wel denken wij dat een extra popzaal een mooie toevoeging kan zijn. Martiniplaza is toe aan vervanging. Dit zou je kunnen combineren. Maak een groot, nieuw gebouw, op de huidige locatie aan de Leonard Springerlaan waar je die functies, waarbij je ook een combinatie kunt zoeken met topsport, realiseert. Parkeren is ook geen probleem. Er is al een parkeerdek dat je uit kunt breiden door verdiepingen toe te voegen. Op de locatie bij het Hoofdstation kun je hoogbouw realiseren met woningen, bedrijfsruimtes en wellicht ook mogelijkheden voor zorg.” De partij overweegt ook om een referendum te organiseren.

Jalt de Haan (CDA): “Wat betekent een nieuw muziekcentrum voor een ijsbaan op Kardinge?”

Het CDA schetst een ander dilemma. Jalt de Haan: “In 2018 heeft een meerderheid van deze gemeenteraad ingestemd met de voorkeurslocatie bij het Hoofdstation. Als we nu echter kijken naar het kostenplaatje, waarbij we het hebben over 410 miljoen euro, dan moeten we wellicht een pas op de plaats maken. Want als we dit doen, wat betekent het dan voor Kardinge? Kunnen we dan wellicht niet een nieuwe ijsbaan aanleggen? En komt er dan geen nieuw Martiniplaza?”

Tom Rustebiel (D66): “De kosten zijn gestegen maar de portemonnee is niet groter geworden”

De Haan lijkt het daarom verstandig om te gaan spreiden. Om de huidige Oosterpoort te vervangen en een nieuwe popzaal bij het Hoofdstation of op het Suikerunieterrein te realiseren. D66 sluit zich daar bij aan. Tom Rustebiel: “De situatie is in vergelijking met 2018 veranderd. De kosten zijn gestegen, maar de portemonnee is niet groter geworden. Het Suikerunieterrein zien wij niet zitten, omdat je het dichtbij de binnenstad moet houden, zodat je die bruisende stad kunt blijven die we nu zijn. Alleen kijken naar het Stationsgebied vinden we naïef, daarom lijkt het ons goed om ook te kijken naar andere scenario’s, bijvoorbeeld naar de huidige Oosterpoort.”

Daan Brandenbarg (SP): “Nieuwe Poort is alleen acceptabel als het binnen het budget blijft dat afgesproken is”

Voor de SP is het in zekere zin een lastige avond. De partij was altijd tegen de Nieuwe Poort, maar bij de coalitieonderhandelingen heeft men dit onderwerp ingeleverd. Daar is de partij ook altijd transparant over geweest. Daan Brandenbarg: “Maar de Nieuwe Poort is voor ons alleen acceptabel als het binnen het budget blijft dat afgesproken is. We zien de meerwaarde van een nieuw muziekcentrum. Maar dan wel op een manier die financieel zuiver is.” Indertijd werd er gesproken over een investering van 145 tot 170 miljoen euro. De ChristenUnie gaat daar in mee. En dat doet ook de Partij voor de Dieren, die tegelijkertijd aangeeft dat de splitsingsvariant in het onderzoek meegenomen moet worden.

Joren van Veen (PvdA): “Stationsgebied is de ideale plek”

De PvdA, en in zekere zin ook GroenLinks, richten zich volledig op het gebied bij het Hoofdstation. Joren van Veen: “De rek bij de Oosterpoort is er uit. Er is behoefte aan een popzaal, een klassieke zaal en twee kleinere zalen. Ruimtes waar muziek van verschillende stromingen beluisterd kan worden. Wij denken dat het Stationsgebied de ideale plek is. Op het Suikerterrein liggen kansen, waar het wellicht ook goedkoper kan. Maar bij het Hoofdstation ligt nu een prachtige kans waar er een mix kan worden gemaakt van wonen, werken en ontmoeten.” Jeffry van Hoorn: “We zijn voorstander van het Stationsgebied, maar het moet wel kunnen. En we moeten rekening houden met slecht nieuws. Daarom is het goed om te kijken naar splitsingsvarianten, zodat we straks een weloverwogen keuze kunnen maken.”

Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren): “Groningen is een muziekstad”

Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) van Cultuur is blij met alle feedback. “Ik was van plan om vanavond een gloedvol betoog te houden over het belang van muziek en de bouw van een nieuw muziekcentrum. Maar dat hoeft niet. Niemand twijfelt over de komst. Iedereen wil investeren. Cultuur is wat Groningen uniek en bijzonder maakt. Toen ik het platteland verruilde voor de stad, en ik hier begon uit te gaan, besloot ik om hier nooit meer weg te gaan. Groningen is een muziekstad. Waarbij het belangrijk is dat voorzieningen mee kunnen blijven groeien. De keuze is lastig. En sommige fracties schieten vanavond ook wat te kort door de bocht. Een nieuw muziekcentrum zonder popzaal maakt het project niet goedkoper. Met een popzaal wordt de exploitatie makkelijker. En dat is wat we willen: dat het gebouw zo volledig en optimaal mogelijk gebruikt wordt. Ook het integreren van Martiniplaza in dit project is niet eenvoudig.”

Moties

Van Niejenhuis geeft aan dat voor komende zomer duidelijk moet zijn wat de locatie moet worden. Komende herfst kan dan bij de begroting gesproken worden over de financiering. Gebeurt dat niet, dan lukt het niet om groen licht te geven voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Of het zover komt is onzeker. Diverse partijen hebben moties aangekondigd, waarbij het onder andere gaat over het onderzoeken van andere locaties en het kunnen organiseren van een referendum.