Claxonnerende Qbuzz houdt omwonenden uit hun slaap

Foto: 112groningen.nl

Een claxonnerende bus van vervoersbedrijf Qbuzz heeft in de nacht van zaterdag op zondag omwonenden in de omgeving van de Koningsweg uit hun slaap gehouden. Dat meldt incidentenwebsite 112groningen.nl.

De bus stond geparkeerd op een remise van Qbuzz in de wijk Oosterhoogebrug. Door nog onbekende oorzaak begon het voertuig rond 03.15 uur onophoudelijk te toeteren. Volgens 112groningen.nl was het geluid in de wijde omtrek te horen.

Na enige tijd wisten medewerkers het probleem te verhelpen. Er wordt onderzocht hoe de storing kon ontstaan.