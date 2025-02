City Hotel sluit zich aan bij Leonardo Hotels

Het City Hotel aan het Gedempte Zuiderdiep sluit zich aan bij de Leonardo Hotel Group. De nieuwe naam wordt: Leonardo Hotel Groningen City Center.

Het doel is om het hotel naar een hoger niveau te tillen en gasten een meer luxe ervaring te bieden. Leonardo Hotels nam afgelopen jaar twaalf hotels over van de Eden Hotel Group. Het voormalige City Hotel, met 93 kamers, maakt hier deel van uit. De Leonardo Hotel Group telt nu meer dan 300 hotels in Europa, waarvan 26 in Nederland.

Manager Niels van den Bosch: “Ons hotel is gevestigd in het historische hart van de stad. (…) De bruisende sfeer maakt het de perfecte start voor zowel de zakelijke als toeristische reiziger.” Het hotel heeft naast de 93 kamers een lounge met bar, een infraroodsauna, een gym en een dakterras.