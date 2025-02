ChristenUnie Stad wil dat gemeente vasthoudt aan huisvesting statushouders: ‘Plan minister is ondoordacht’

‘Mensen die in Nederland mogen blijven hebben een dak boven het hoofd nodig.’ Met die woorden vraagt de raadsfractie van de ChristenUnie in de gemeente Groningen komende woensdag aan het gemeentebestuur om de huisvesting van statushouders te blijven borgen.

Minister Mona Keijzer wil gemeenten verbieden om statushouders voorrang te geven bij het toewijzen van sociale huurwoningen. De ChristenUnie in Stad vindt dat onbegrijpelijk, aldus raadslid Laurent Dwarshuis: “De minister ontneemt zo alle ruimte voor gemeenten om statushouders aan een goede woning te helpen. Ze blijven daardoor lang in asielzoekerscentra. Dat betekent dat ze geen leven kunnen opbouwen in een buurt, moeilijker een netwerk kunnen opbouwen en de druk op de asielketen enorm hoog blijft.”

De gemeente Groningen ondertekende eerder deze week al een brief aan de Tweede Kamer en het kabinet, waarin het haar ongenoegen uit over het voorgenomen verbod. Maar het de ChristenUnie wil van het college weten of het ook zelf iets kan doen om de huisvesting van statushouders te blijven garanderen. Bijvoorbeeld via de prestatieafspraken met de woningcorporaties.

“We zijn blij met het krachtige tegengeluid van onze gemeente”, besluit Dwarshuis. “Wat de minister wil is slecht voor statushouders, slecht voor de samenleving, slecht voor de asielopvang. Dit is ondoordacht. We vinden dit recht tegen onze christelijke principes ingaan. Daarom vragen we het college woensdag wat we als gemeente kunnen doen tegen deze op handen zijnde wetswijziging.”