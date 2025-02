Chinees Nieuwjaar onder grote belangstelling gevierd in Forum (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

In Forum Groningen is zondag onder grote belangstelling het Chinees Nieuwjaar gevierd. In de huiskamer van de binnenstad was een demonstratie van wushu/kung fu-vereniging Bao Trieu/Blijd te zien.

“Het was opnieuw een groot succes”, vertelt Earl Blijd. “We bieden dit inmiddels al verschillende jaren achter elkaar aan, dus je kunt zo langzamerhand echt spreken van een traditie. We hebben een mooi programma aan kunnen bieden. Het was ook behoorlijk druk in het centrale deel van het gebouw. Ik denk dat het qua belangstelling net zo druk was als vorig jaar. Dat is opvallend, want in vergelijking met eerdere edities heb ik niet echt reclame gemaakt. Ik heb geen posters en flyers uitgedeeld. Klaarblijkelijk zit deze dag al echt in de systemen bij de mensen, waarop ze zeggen even naar het Forum te gaan.”

Chinees Nieuwjaar

Het Chinees Nieuwjaar, dat ook wel het lentefeest wordt genoemd, wordt gevierd op de eerste tot en met de vijftiende dag van de eerste maand van de Chinese kalender en wordt traditioneel gevierd met drakendansen en leeuwendansen. De Chinese nieuwjaarsperiode eindigt met het lantaarnfeest, op de vijftiende dag van het nieuwe jaar. Dit jaar is het het Jaar van de Hout Slang.

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

“We kregen veel complimenten”

Blijd en zijn team presenteerden verschillende onderdelen: “We hebben de drakendans laten zien, maar ook de leeuwendans. Op deze dag kunnen we op een hele mooie manier laten zien wat we als vereniging doen. Dus de kinderen komen aan bod, die als drakenkindertjes actief waren, maar ook de ouderen, waarbij we bijvoorbeeld een interne stijl van tai chi presenteerden. En weet je wat zo leuk is? De reacties die we na afloop ontvingen. Er werden zoveel complimenten uitgedeeld. Dat maakt ons heel blij.”

“Goed kunnen oefenen”

Het programma dat Blijd en zijn team presenteerden, daar is hard voor geoefend: “Het probleem is dat het lastig is om het complete team in de voorbereiding bij elkaar te krijgen. Om bijvoorbeeld een drakendans uit te voeren, heb je verschillende mensen nodig. Maar probeer in deze maatschappij maar eens iedereen op dezelfde plek te krijgen. Iedereen heeft het druk. Toch hebben we goed kunnen oefenen en hebben we vanmiddag een mooie show neer kunnen zetten.”

“Leuk om te laten zien hoe wij met deze feestdagen omgaan”

Blijd is ook tevreden dat het inmiddels een traditie aan het worden is. “Wereldwijd wordt het Chinese Nieuwjaar gevierd. In Groningen doen we dat op deze manier. Dat is heel mooi. Het is helemaal niet ons primaire doel om als vereniging mensen aan te trekken. Het is leuk om aan de bevolking te laten zien hoe wij met deze feestdagen omgaan.”