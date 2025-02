Chauffeur vuilniswagen dumpt brandend afval op straat in Ten Boer

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Aan de Ticheldobben in Ten Boer heeft dinsdagmiddag de chauffeur van een vuilniswagen weten te voorkomen dat zijn voertuig beschadigd raakte door brand. Afval in het voertuig was in de brand geraakt.

De brand werd rond 14.10 uur gemeld bij de hulpdiensten. Daarop werd een tankautospuit van de blusgroep Ten Boer naar de locatie gestuurd. “Huisvuil in de vuilniswagen had door nog onbekende oorzaak vlam gevat”, laat de brandweer weten. “De chauffeur heeft snel gehandeld door het afval op straat te dumpen. Daarmee werd erger voorkomen en is de vrachtwagen gespaard gebleven.”

Een kraanmachine heeft het afval uit elkaar getrokken, waarna de brandweerlieden het afval goed konden blussen.