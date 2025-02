CDA en PvdA willen Spreidingswet-geld ook besteden aan omwonenden van opvanglocaties

Foto via Willem Straat (LinkedIn)

De Rijksbijdrage die de gemeente Groningen krijgt vanwege het ingaan van de spreidingswet, moet niet alleen ten goede komen aan de opvanglocaties voor asielzoekers in de gemeente. Ook de buurten en wijken waar de opvanglocaties zijn (of komen) moeten daarvan meeprofiteren, vinden de gemeenteraadsfracties van het CDA en de Partij van de Arbeid.

Het geld moet, als het aan de twee partijen ligt, de komende periode leiden tot zichtbare verbeteringen van zowel de voorzieningen als de betreffende buurten. Dat is, zo stellen het CDA en de PvdA, goed voor het draagvlak voor de opvanglocaties. De partijen willen daarom specifiek investeren in buurtprojecten, voorzieningen en activiteiten met het geld, om de bijdrage zo aan zowel omwonenden als bewoners van de opvanglocaties ten goede te laten komen.

De twee partijen zien het geld als beloning voor gemeenten die ‘hun verantwoordelijkheid nemen’, vertelt CDA-fractievoorzitter Jalt de Haan: “Door een deel van deze gelden expliciet te investeren in de betrokken buurten, zullen omwonenden zichtbare verbeteringen moeten gaan merken in hun leefomgeving.” Raadslid Irene Huitema (PvdA) vult aan: “Door te investeren in voorzieningen, sociale samenhang en leefbaarheid kunnen we het draagvlak voor asielopvang vergroten en de integratie soepeler laten verlopen. Het is belangrijk om hier volop op in te zetten, en het vastleggen van een deel van de spreidingswetgelden draagt hieraan bij.”