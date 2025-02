Campagne om bezoekers terug te lokken naar Stad wint prijs

Foto via Marketing Groningen

Posters met slogans als ‘Oh Oh Den Haag, het gaat hier écht heel rustig worden’ en ‘Geen dank Amsterdam, binnenkort rollen de koffers over onze straten’ hingen begin september in meerdere steden buiten Groningen op publieke plekken. Het doel: bezoekers teruglokken naar Stad, met een hele vette knipoog. Dat leverde Marketing Groningen, de gemeente en het Ondernemersfonds een Insiders Award op.

De prijs werd dinsdag uitgereikt tijdens een inspiratiedag in Den Bosch van Insiders, een bedrijf wat aan ‘destinatiemarketing’ doet. “De campagne bracht de belangrijke boodschap met een dikke knipoog”, schrijft de jury. “Humor, lef en een frisse blik maakten dit tot een campagne die bleef hangen.”

Tijdens de maandenlange reeks stremmingen van de zuidelijke ringweg van vorig jaar (Operatie Ring-Zuid) klaagden veel ondernemers in de binnenstad dat er duidelijk een terugloop was in het aantal bezoekers vanwege de werkzaamheden. De campagne werd opgezet om de beeldvorming dat Groningen slecht bereikbaar is om te draaien.