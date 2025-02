Burgemeester Van’t Veld pleit richting Den Haag voor landelijk vuurwerkverbod

Interim-burgemeester Mirjam van ’t Veld van Groningen is één van de zeventien burgemeesters die een oproep heeft ondertekend voor een landelijk vuurwerkverbod richting de Tweede Kamer en de verantwoordelijke bewindslieden in het kabinet.

Naast Kamerleden richten de 32 ondertekenaars van de oproep (politiebonden, korpschefs, artsenkoepels, dierenwelzijnsorganisaties en burgemeester) zich aan de verantwoordelijke ministers en staatssecretarissen om snel te komen tot een landelijke en algeheel vuurwerkverbod.

‘Blijvend letsel, schade en veel verdriet’

De oproep volgt, zo stellen de briefschrijvers, op ernstige incidenten in de afgelopen jaarwisseling: “Twee personen kwamen om als gevolg van vuurwerk, meer dan vijftien mensen raakten een oog kwijt, en er vonden vijf handamputaties plaatsen zijn er achttien vingers en zes duimen verloren gegaan. Veel verwondingen worden veroorzaakt door legaal vuurwerk, terwijl 41 procent van het legale vuurwerk afgelopen jaar is afgekeurd door de ILT.”

De briefschrijvers spreken daarnaast over een ‘sfeer van wetteloosheid’, onder meer door beperkte mogelijkheden om te handhaven op onder andere lokale vuurwerkverboden: “Hoewel de verkoop van illegaal vuurwerk verboden is, stelt de politie jaar in jaar uit dat een verbod op (illegaal) vuurwerk beter handhaafbaar is als er een landelijk totaalverbod geldt in plaats van lokale verboden in individuele gemeenten.”

‘Brede steun in de samenleving’

De ondertekenaars vinden in een vijf jaar oud onderzoek steun voor een verbod, waaruit blijkt dat 69 procent van de Nederlanders voor een vuurwerkverbod is. Ook in Groningen leefde dat sentiment iets meer dan een jaar geleden. Daarom stellen de briefschrijvers: “Met brede steun in de samenleving voor een vuurwerkverbod is dit een goed moment om samen een nieuwe, veilige traditie te creëren.”

Zo’n verbod werkt ook, besluiten de briefschrijvers. Want tijdens de coronajaren gold er tijdelijk een vuurwerkverbod, wat leidde tot aanzienlijk minder letsel en schade: “Wij roepen u daarom met klem op om te komen tot een landelijk vuurwerkverbod (afsteken én verkoop) dat tijdens de twee coronajaren effectief bleek in het voorkomen van letsel en schade voor mens, dier en milieu.”