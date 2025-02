Burgemeester Van ‘t Veld terug na val van podium: ‘Vervelende weken met overgeven en heel veel pijn’

Burgemeester Mirjam van 't Veld - Foto via Gemeente Groningen

Waarnemend burgemeester Mirjam van ‘t Veld van Groningen ging woensdagmiddag, na een lange periode van afwezigheid, voor het eerst weer aan het werk. Ze was ruim vijf weken uitgeschakeld na een val tijdens Eurosonic Noorderslag.

Van ‘t Veld viel in januari van een podium in de Stadsschouwburg. “Ik had niet kunnen bevroeden dat een klein stapje achteruit op een podium zoveel consequenties zou hebben”, zei Van ’t Veld bij haar terugkeer in de gemeenteraad. Ze maakte een val achterover en liep zwaar gekneusde ribben en een nekblessure op. “Het waren hele vervelende weken met overgeven en heel veel pijn.”

De burgemeester kreeg, naar eigen zeggen, veel steun uit de stad. “Ik wil iedereen bedanken voor de kaartjes en bloemen. Dat heeft me er echt doorheen gesleept.” Hoewel Van ’t Veld woensdag weer een vergadering van de gemeenteraad voorzit, moet ze het nog rustig aan doen. Als vergaderingen tot laat doorgaan, zal ze eerder haar vertrek nemen. Van ’t Veld: “Ik moet gedoseerd opstarten en dat is niet mijn sterkste kant. Maar ik moet mijn energie verdelen.”

Van ’t Veld besluit blij te zijn om weer in Groningen te zijn (de interim-burgemeester woont in het Utrechtse Leersum): ‘Toen ik zondag weer in Groningen kwam en de Martinitoren zag, dacht ik echt: ik ben weer thuis!”