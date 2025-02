Bulten vangt opnieuw bot bij Raad van State: geen twee extra kamers boven AH aan Nieuwe Ebbingestraat

Foto: Raad van State, Den Haag

Vastgoedbedrijf Bulten mag geen extra kamers toevoegen aan een pand aan de Nieuwe Ebbingestraat, boven de vestiging van supermarkt Albert Heijn. Daarmee stelt de Raad van State de gemeente Groningen opnieuw in het gelijk in een langlopend conflict.

Bulten had al twee extra kamers gemaakt in het pand in 2017, zonder vergunning. Maar dat mag niet van de gemeente, omdat de uitbreiding van het aantal kamers in strijd is met het bestemmingsplan. De rechtbank oordeelde (zo bevestigde de Raad van State in 2023) dat de gemeente daarom terecht een dwangsom oplegde. De gemeente wilde dat Bulten eerst een vergunning aanvroeg door de verbouwing van het pand.

De gemeente wilde in 2017 ook een stokje steken voor de sloop van twee monumentale plafonds in het gebouw. De sloop mocht niet van de Raad van State. Maar de gemeente mocht daarvoor geen dwangsom opleggen, omdat de plafonds uit eind 19e eeuw al waren verdwenen.

Vergunning alsnog aangevraagd, maar geweigerd

Bulten vroeg vervolgens een vergunning aan om de bouw van twee extra kamers in het pand alsnog mogelijk te maken. Daar ging, opnieuw vanwege handelen in strijd met het bestemmingsplan, een streep door. Bulten stapte naar de rechter en kreeg ongelijk, waarna het vastgoedbedrijf woensdag weer bij de Raad van State in Den Haag stond voor een hoger beroep.

Maar het bekende vastgoedbedrijf kreeg opnieuw nul op het rekest. De Raad van State bepaalde dat de gemeente gelijk had om de vergunning te weigeren. De uitbreiding van het aantal kamers zou de sociale samenhang in de wijk verzwakken. De vastgoedbeheerder had deze beoordeling niet voldoende betwist.

‘Gemeente is niet willekeurig’

Daarnaast vond de Raad van State dat het beleid van de gemeente om grootschalige jongerenhuisvesting te steunen niet betekent dat de gemeente in dit geval niet willekeurig is, zoals Bulten aanvoerde. Volgens de hoogste bestuursrechter van Nederland is het beleid van de gemeente gericht op het verbeteren van de kwaliteit van jongerenhuisvesting in de stad, onder meer via de inmiddels tien jaar oude Woonvisie voor het gebied.

Bulten wees in het verweer daarnaast naar het beleid rond de zogenaamde ‘onttrekkingsvergunningen’, waarmee de gemeente wil voorkomen dat panden voor normale bewoning worden omgebouwd naar studentenkamers. Volgens de vastgoedonderneming is het pand immers al gebruikt voor studentenwoningen. Maar de onttrekkingsvergunning is al verleend voor het gebouw, waardoor nu alleen de regels uit het omgevingsplan gelden, zo bevestigt de Raad van State.