Buiige zaterdag en zonnige zondag, ook daarna wisselvallig bij zachte temperaturen

Foto: Denise Overkleeft

De 17 of 18 graden van vrijdag worden komend weekend niet gehaald, maar het blijft de komende dagen bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. Zaterdag brengt bewolking en wat regen. Zondag wordt een vriendelijkere dag met zonnige perioden. De dagen daarna brengen een even afwisselend weerbeeld.

Zaterdag wordt een grijze en natte dag. De temperatuur daalt iets en komt uit op 11 tot 12 graden. In de nacht klaart het geleidelijk op en kan nevel of mist ontstaan. Zondag wordt een droge dag met zonnige perioden en maxima tussen 12 en 14 graden. In de avond volgt opnieuw regen. De wind blijft matig uit het zuiden tot zuidwesten, met zondag mogelijk een vrij krachtige wind.

Maandag en dinsdag wisselen buien en opklaringen elkaar af. Vanaf dinsdag wordt het frisser met overdag 8 graden en ’s nachts mogelijk maar 2 graden. Dan draait de wind iets meer naar het westen.