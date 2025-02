Broodfonds Groningen kan nog ondernemers gebruiken

Foto: Marta Posemuckel via Pixabay

In Groningen en omgeving is bij Broodfondsen nog plaats voor ondernemers. Voor belangstellenden is er op maandag 3 maart een bijeenkomst.

Het Broodfonds is bedacht voor ondernemers die arbeidsongeschikt worden en zonder werk geen inkomen meer hebben, Het is een solidair vangnet waarin ondernemers elkaar bij ziekte steunen met schenkingen.

Het idee van ieder Broodfonds is eenvoudig: deelnemers kennen en vertrouwen elkaar. De maximaal vijftig deelnemers zetten elke maand een vast bedrag opzij op een persoonlijke bankrekening. Zodra een van hen arbeidsongeschikt raakt en minder of geen inkomen meer heeft, maken alle anderen schenkingen over. Bij elkaar vormen die kleine bedragen een maandinkomen voor de zieke. Het geld dat deelnemers niet schenken, blijft van henzelf.

In Nederland zijn sinds 2011 al 670 Broodfondsen opgericht. Zij organiseren daarvoor jaarlijks een paar bijeenkomsten. Daarbij ontstaan regelmatig nieuwe zakelijke initiatieven. Een Broodfonds is er voor ondernemers met en zonder personeel, met VOF of BV en voor allerlei beroepen.

De informatieavond op 3 maart vindt plaats in Wijkcentrum Het Dok in Lewenborg. Meer informatie is te vinden op www.broodfonds.nl.